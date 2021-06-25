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الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الرياض تحضيرًا لأولمبياد طوكيو

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يمتد حتى الخامس من يوليو المقبل

الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الرياض تحضيرًا لأولمبياد طوكيو

واصل السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين وقائية، أعقب ذلك مران في مربعات مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران الاستحواذ على الكرة بهدف التحمّل.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت، تدريباته على فترتين صباحية بالصالة الرياضية، ومسائية تمام السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الرياض تحضيرًا لأولمبياد طوكيو

الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الرياض تحضيرًا لأولمبياد طوكيو

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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