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البحرين تكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021

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بعد الفوز على الكويتي بهدفين دون رد

البحرين تكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021

نجح المنتخب البحريني الأول لكرة القدم في حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021 بعدما فاز على نظيره الكويتي بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات على استاد "خليفة الدولي" في قطر.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين رغم الأفضلية الواضحة للمنتخب البحريني الذي أضاع عددًا من الفرص. فيما استمر التفوق البحريني خلال شوط المباراة الثاني الذي حمل هدفين، الأول بتوقيع اللاعب علي حرم في الدقيقة الـ(74)، والبديل سيد هاشم عيسى مع الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع.

وحجز منتخب البحرين البطاقة الأخيرة؛ ليتأهل إلى النهائيات، وسيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب المستضيف منتخب قطر والعراق وعُمان.

كأس العرب قطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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