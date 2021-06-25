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أكد سفير جنوب السودان في مصر جوزيف مومو على قوة العلاقات التي تربط بين القاهرة وجوبا، مشددا على أن العلاقات بين البلدين قائمة على أسس قوية.

وقال السفير جوزيف مومو في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: إن هناك تعاون كبير بين مصر وجنوب السودان في عدد من المشروعات المشتركة خاصة تلك المتعلقة بمشروعات الري والمياة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود تعاون بين البلدين في إنشاء خزانين على النيل الأبيض، الخزان الاول في «نيمولي» والخزان الثاني في «جوجوريال» شمال جنوب السودان .

وأشار السفير جوزيف مومو إلى أن مواطني جنوب السودان يعانون من مشكلة الفيضانات التي تجتاح مناطق كبيرة في جنوب السودان وتؤدي إلى خسائر كبيرة، والمشكلة الأخري تتمثل في قلة انتاج الكهرباء .

وقال «إن التعاون والتنسيق مع مصر في انشاء مثل هذه الخزانات من شأنها حماية مواطني جنوب السودان من اخطار الفيضانات اضافة إلى زيادة انتاج الكهرباء

واشار سفير جنوب السودان بالقاهرة إلى الزيارة الهامة التي قام بها الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، لجنوب السودان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على التعاون بين البلدين في تنفيد عدد من المشروعات على رأسها التعاون في تنظيف مجري النيل خاصة في المناطق التي حدث بها انسدادات .

واعاد السفير جوزيف مومو التأكيد على ان العلاقات المصرية مع جنوب السودان في تطور مستمر يوميا، واصفا العلاقات بالتاريخية .

وقال «العلاقات بين القاهرة وجوبا تمتد إلى ما قبل انفصال جنوب السودان عن شمال السودان ولها جذور ممتدة .

وكشف السفير جوزيف مومو عن أن معظم أعضاء حكومة جنوب السودان خريجي الجامعات المصرية .

واشار إلى أنه من المقرر أن يقوم جميس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، بزيارة للقاهرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل على رأس وفد رفيع المستوي يضم عدد كبير من الوزراء في حكومة جنوب السودان، وذلك لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين .

ولفت إلى أن اللجنة التي سيترأس الجانب المصري فيها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ستبحث سبل تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون التي تم التوقيع عليها بين الوزرارات المختلفة في البلدين، منوها إلى أن اجتماعات اللجنة ستعقد بالتبادل بين القاهرة وجوبا .