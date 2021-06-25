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إصابة ٣ أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي

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إصابة ٣ أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي إصابة ٣ أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي

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أصيب ٣ أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام بوابة ٦ مارينا بالساحل الشمالي، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقى العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد عبده محمد ٤٦ سنة من الجيزة يعاني من اشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمود محمد تمام ٢٨ سنة من الجيزة يعاني من اشتباه كسر بالفقرات القطنية واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمود سعيد عبدالمحسن ٤٢ سنة من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات القطنية وجرح قطعي بفروة الرأس طوله ٢ سم وجاري عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى العلمين.

المصرى اليوم

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