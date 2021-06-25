الجيزة تعيد الانضباط لشوارع القومية العربية وناهيا والطوابق (صور)

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رصدت محافظة الجيزة شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية الخاصة بوجود إشغالات وتعديات من المنشآت التجارية ومخالفات بشوارع القومية العربية وناهيا والطوابق بأحياء الوراق وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والهرم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الاحياء المختصة بتنظيم حملات مشتركة ورفع كافة أوجه الاشغال وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام من قبل المنشآت التجارية والمحال والباعة الجائلين.

وقد أسفرت الحملات بشارع القومية العربية عن رفع ١٠٠ حاله اشغال للمحال والباعة شملت كراسي وشيش وبنك تحضير طعام واستاندات وكمبروسر واقفاص بالإضافة إلى إحباط محاولة تحويل عقار من الغرض السكنى إلى التجاري وفك السقالة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم الدفع بعدد ٣ سيارات لرفع المخلفات بطول الشارع والتي وصلت إلى ٥٠ طن قمامة وذلك بمتابعه من السادة أشرف بكر وهاني السيسي رؤساء أحياء شمال والوراق.

كما أسفرت الحملات بحي الهرم عن رفع الاشغالات بشارع الصفا والمروة بالطوابق واعاده الانضباط للشارع كما تم ازاله كافة الحواجز الحديدية من شارع عبدون بشير من شارع الدكتور لاشين المريوطية- فيصل.

بالإضافة إلى قيام حي بولاق الدكرور بحمله بشارع ناهيا اسفرت عن رفع الباعة الجائلين ومصادرة الاستاندات الحديدية الخاصة بالمعروضات وازاله اشغالات المحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.