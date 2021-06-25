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توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي بطوخ بسبب حادث تصادم

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توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي بطوخ بسبب حادث تصادم توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي بطوخ بسبب حادث تصادم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة مزلقان السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ حادث تصادم سيارتي ميكروباص اتجاه بنها ما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق، وإصابة شخصين جرى نقلهما لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، بمنطقة مزلقان السفاينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه بنها.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص «رقم 9723 ع ى ط»، وأخر ميكروباص «رقم 9481 ق ى و»، بعد مزلقان السفاينة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن حالتين إصابة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها.

كما تبين اصطدام السيارتين بوسط الطريق مما أدى إلى تحريك الحاجز الاسمنتي في الطريق المقابل، وتم التحفظ على السيارتين، وتم عودة الحركة المرورية مرة أخرى.

المصرى اليوم

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