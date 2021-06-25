يوم ثقافي للأطفال بثقافة القاهرة في دير الانبا سمعان الخراز

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أقام قصر ثقافة منشأة ناصر يوم ثقافى بدير الأنبا سمعان الخراز وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات المختلفة، واهتمام الهيئة بوصول المنتج الثقافة والفنى لجميع فئات المجتمع، تضمن اليوم باقة من الأنشطة تمثلت في عرض أراجوز للأطفال، مع سرد قصة من موسوعة الطفل من أجل غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال، بجانب ورشة فنية، بالإضافة إلى فقرة اكتشاف المواهب وتنميتها ضمن برنامج المواهب الذي تتبناه الهيئة،

ويعد الدير أحد أهم وأعرق الآثار المصرية القديمة، فهو يمثل تحفة معمارية لا مثيل لها منحوت داخل صخور المقطم، وهو لرجل مسيحى صالح أمتهن صناعة الأحذية والدباغة ومن هنا جاء اسمه، عاش في زمن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وقد دفن القديس سمعان في مغارة والتي تحولت بعد ذلك إلى الدير،

ويتكون من أربعة كنائس وهى كنيسة الأنبا إبرام السريانى، كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان الدباغ، كنيسة الأنبا بولا السواح، وكنيسة ماري مرقس، ويعد الدير مزارا سياحيا يقصده المصريين والأجانب من مختلف دول العالم .