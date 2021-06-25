أخبار عاجلة

"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

ماكرون : الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات تجاه فعالة

Print
ماكرون : الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات تجاه روسيا فعالة ماكرون : الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات تجاه فعالة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات إزاء فعالة، مشيرا مع ذلك إلى ضرورة «ردع تصرفات روسيا».

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: «يسرني أننا خرجنا من منطق الرد فيما يخص روسيا. منطقة العقوبات ردا على العدوان لم يعد يعتبر فعالا، ولقد رأينا تأكيدا لذلك».

وأشار ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى الآن من دفع روسيا إلى تغيير نهجها، مضيفا: «علينا التركيز على القضايا المتعلقة بسبل ردع مثل هذه السلوك وإحباط مثل هذه العقوبات والرد بطريقة أكثر فعالية والحصول على آفاق أكثر وضوحا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها