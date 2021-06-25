"البلدية النسائية" تغلق محال تجارية تهاونت في احترازات كورونا بالطائف

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ضمن متابعتها لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس

فرضت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" عن طريق "البلدية النسائية"، بالتعاون مع حملة "وطن بلا مخالف"، رقابتها على المحال التجارية بمختلف أنواعها، ضمن متابعاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا.

وأغلقت "البلدية النسائية" عددًا من المحال التجارية المخالفة داخل المحافظة، التي تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، في طور اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.