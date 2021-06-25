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الكويتي بدر المطوع "عميدًا" للاعبي العالم بـ185 مباراة دولية

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الكويتي بدر المطوع "عميدًا" للاعبي العالم بـ185 مباراة دولية الكويتي بدر المطوع "عميدًا" للاعبي العالم بـ185 مباراة دولية
بعد مشاركته أساسيًّا في مباراة بلاده أمام البحرين

الكويتي بدر المطوع

بات اللاعب الكويتي المخضرم بدر المطوع "عميدًا" للاعبي كرة القدم حول العالم؛ وذلك بعد مشاركته أساسيًّا اليوم الجمعة في مباراته الدولية رقم 185 أمام البحرين، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهِّل إلى كأس العرب FIFA قطر2021™ في العاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا العدد من المباريات تجاوز المطوع الدولي المصري السابق أحمد حسن الذي توقف رصيده عند 184 مباراة، بعدما كان النجم الكويتي قد عادله في المباراة الأخيرة لـ"الأزرق" أمام تايوان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى FIFA قطر2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، واستضافتها الكويت بنظام التجمع مطلع الشهر الحالي.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) أن المطوع (36 عامًا) تخطى رقم حسن الصامد منذ 2012 خلال مشاركته في مواجهة بين الكويت والبحرين بتصفيات كأس العرب اليوم الجمعة؛ ليصبح "عميد لاعبي العالم" الجديد كما تصفه وسائل الإعلام.

وبدأ المطوع الذي سيبلغ 37 عامًا في يناير المقبل مسيرته الدولية في 4 سبتمبر 2003.بدر المطوع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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