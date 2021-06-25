خالد عيد ينتقد لاعبي غزل المحلة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

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أعرب خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حزنه، بعد تعادل فريقه مع الاتحاد السكندري.

وتعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، في تصريحات تلفزيونية: «كنا نطمح في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أنها تقام على ملعبنا، وذلك من أجل التواجد في مركز متقدم في جدول ترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط»، مضيفًا: «من الممكن أن تكون الضغوطات الكبيرة على اللاعبين بعد عدم تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات أثرت على أدائهم الفني».

وأضاف: «ظهرنا بمستوى جيد في بعض أوقات المباراة، ولكن لم نظهر بأفضل مستوى لنا في معظم الوقت، اللاعبون لازم أن يكونوا على قدر المسئولية، جميع المباريات التي تقام على ملعبنا يجب أن نفوز بها».

وأوضح: «بعض اللاعبين الذين دفعت بهم في الشوط الثاني، لم يظهروا بالمستوى المنتظر منهم، حيث كان هناك استهتار في الأداء، لذلك قمت بتعنيفهم عقب اللقاء»، مضيفًا: «نحتاج لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، للاطمئنان على موقفنا في الدوري».