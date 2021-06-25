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الأمم المتحدة : استهلاك المخدرات تزايد بشكل مخيف خلال جائحة كورونا

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الأمم المتحدة : استهلاك المخدرات تزايد بشكل مخيف خلال جائحة كورونا الأمم المتحدة : استهلاك المخدرات تزايد بشكل مخيف خلال جائحة كورونا

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قادت جائحة كورونا إلى زيادة مخيفة في استهلاك المخدرات حول العالم خلال العام الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

وكشف مكتب المنظمة في تقريره السنوي المعني بالمخدرات والجريمة أن نحو 275 مليون شخص في العالم استخدموا المخدرات خلال عام 2020، بزيادة 22% عن عام 2010.

وتضاعف انتشار القنب الهندي 4 مرات في بعض أجزاء العالم خلال العقدين الأخيرين، بينما تراجعت نسبة اليافعين الذين اعتبروه ضارا بنسبة 40%، وفق تقرير المكتب العالمي 2021، الذي يلقي الضوء على مساوئ المخدرات العالمية وتأثيرها على صحة الناس وسبل عيشهم، بحسب وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وحذر التقرير مما سماها فجوة الإدراك حول القنب الهندي رغم الكثير من الأدلة على أن استخدامه يرتبط بمجموعة متنوعة من الأضرار الصحية لاسيما بين من يتعاطون المخدر بانتظام لفترة طويلة.

وأبلغت غالبية دول العالم عن ارتفاع معدل تعاطي القنب الهندي أثناء الجائحة.

المصرى اليوم

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