ويلز ضد الدنمارك في يورو 2020 .. صدام لا يعرف التعادل

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي مساء الغد منتخبي ويلز والدنمارك في أولى مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وذلك على ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية، أمستردام.

تاريخ المواجهات:

10 مواجهات جمعت بين المنتخبين، بداية من عام 1964 وحتى عام 2018.

حقق المنتخب الويلزي الفوز في 4 مباريات، بينما فاز المنتخب الدنماركي في 6 مواجهات، ولم يسبق أن حدثت نتيجة التعادل بينهما.

مواجهة الغد ستكون المواجهة الرسمية رقم 8 بينهما، مع فوز المنتخب الدنماركي في جميع المواجهات الرسمية الـ3 الأخيرة، من بينهم الفوز ذهابًا وإيابًا على منتخب ويلز في دوري الأمم الأوروبية 2018/2019.

الطريق إلى دور الـ16:

حل المنتخب الويلزي في المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد أن جمع 4 نقاط من الفوز على منتخب تركيا والتعادل مع منتخب سويسرا والخسارة من منتخب إيطاليا.

في الجانب الأخر تأهل المنتخب الدنمارك بأعجوبة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد ان خسر أول مباراتين ضد منتخبي فنلندا وبلجيكا، لكن الفوز الكبير الذي حققه على منتخب روسيا في الجولة الأخيرة (4-1) كفل له التأهل كثاني المجموعة.

مفاتيح اللعب:

لا يمكن النظر لأبعد من الثنائي جاريث بيل وآرون رامسي في صفوف المنتخب الويلزي، وكذلك سيكون هناك الحارس داني وارد الذي قدم مردودًا مميزًا خلال البطولة الحالي، وكان من أهم عناصر فريق المدرب روبرت بايج.

في صفوف المنتخب الدنماركي سيكون هناك لاعب الوسط بيير إيميل هويبيرج، أفضل صانع أهداف في البطولة (3)، كذلك المهاجم يوسف بولسن، وقلب الدفاع وقائد الفريق سيمون كايير، ليكونوا أبرز عناصر فريق المدرب كاسبر هيولماند.

هل تعلم أن:

- هذه هي ثالث مرة يبلغ يشارك فيها منتخب ويلز بـ بطولة دولية كبرى (كأس عام / يورو)، لكن في جميع مشاركاته نجح في الوصول للدور ربع النهائي على أقل تقدير.

- منتخب الدنمارك هو أول منتخب في تاريخ كأس الأمم الأوروبية يتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في نسخة من البطولة بعد ان خسر أول مباراتين بمرحلة المجموعات.

- منتخب الدنمارك يجد نفسه في أدوار خروج المغلوب من كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2004.

- تسجيل المنتخب الدنماركي لـ هدف سيجعله يعادل سجله التهديفي خلال نسخة عام 1992 التاريخية في اليورو، والتي حقق فيها لقب البطولة.