محافظ كفر الشيخ يتابع مع رئيس الجامعة شكوي مريض

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هاتفيًا دعوة لمواطن يدعى «محمد جمعه» لاستقباله بمكتبه بديوان عام المحافظة، صباحًا لمتابعة حالته الصحية والاستماع لشكواه، ووجه المحافظ ببحث الموقف الصحي للمريض وتقديم كافة سبل الدعم.

وفي سياق متصل؛ اشارت جامعة كفرالشيخ، أن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وجه بالتحقيق فوراً في شكوى المواطن فور نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، وكلف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإجراء تحقيق عاجل وشامل في الموضوع لإستجلاء الحقيقة، مؤكداً حرص جامعة كفر الشيخ على توفير الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين المترددين على مستشفياتها في إطار من الاحترام والتقدير.

وتبين ان المواطن «محمد جمعه» أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح بجامعة القاهرة على نفقة الدولة في يوليو الماضى 2020 وبعد مرور سنة شعر بأعراض مرضية خلال تواجده بكفر الشيخ، فقام بالتوجه إلى مستشفى جامعة كفر الشيخ لإجراء الفحوصات الطبية، وحيث أن المريض من ذوى الإعاقة ويحمل بطاقة الخدمات المتكاملة ومصاب أيضاً بخذل بالذراع الأيسر وتم عمل الأشعة بالمجان بتاريخ 9 يونيه 2021م.

ثم توجهه إلى المستشفى يوم الخميس التالى لإعادة الكشف فطلب الطبيب تقرير الأشعة، وعندما توجه المريض لاستلام التقرير دخل غرفة الرنين المغناطيسي وطلب الفنى من المريض الخروج لحين الانتهاء من مريض اخر مما احدث مشاده بين الطرفين ادت في النهاية لتصوير المريض الفيديو ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي.