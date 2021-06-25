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حسام موافي : أعراض الحمى الروماتيزمية تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم ()

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حسام موافي : أعراض الحمى الروماتيزمية تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم (فيديو) حسام موافي : أعراض الحمى الروماتيزمية تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أعراض الحمي الروماتيزمية تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم بعد الحصول على الراحة.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحمي الروماتيزمية تؤدي إلى حركات لا إرادية جراء إصابة جزء في المخ.

وكشف الدكتور حسام موافي أنه قد تظهر أسفل الجلد ما يشبه الورم في حجم حبة الحمص وهي من ضمن العلامات لتشخيص المريض المصابة بالحمي الروماتيزمية كما تظهر في الجسم بقع حمراء.

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الاعتماد على معمل التحاليل في تشخيص الشخص المصاب بالحمي الروماتيزمية فالشخص المصاب يتم تشخيصه إكلينيكيا وسريرا.

المصرى اليوم

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