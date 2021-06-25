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محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي .. وأجواء لقاء الذهاب «الصعبة»

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محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي .. وأجواء لقاء الذهاب «الصعبة» محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي .. وأجواء لقاء الذهاب «الصعبة»

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أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: مواجهة الترجي غدًا غاية في الصعوبة، ونحن ندرك هذا جيدًا ونعلم أن لكل مباراة ظروفها.

وأوضح: الأهلي حقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب كنا نتطلع إليها قبل اللقاء، ومن ثم نسعى جاهدين لتكرار الأمر غدا السبت في مباراة العودة.

وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي الكبار عقدوا عدة جلسات مع زملائهم اللاعبين لتحفيزهم لمباراة الغد، والجميع جاهز ويدرك جيدا أهمية وصعوبة المباراة.

وأتم الشناوي قائلا: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد، ولهذا طوينا مباراة الذهاب التي أقيمت في أجواء جماهيرية صعبة، ونعلم أن لدينا مباراة مهمة جدا غدا نسعى خلالها لتحقيق هدفنا بحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية.

وأكد أن الأهلي لم يحسم التأهل رغم نتيجة مباراة الذهاب، مشددًا على احترامه لفريق الترجي التونسي الذي يمتلك لاعبين على درجة عالية من الكفاءة ولديهم خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.

واختتم كابتن الأهلي حديثه في المؤتمر الصحفي: مباراة الغد ستكون أصعب من مباراة الذهاب، ولهذا تركيزنا غدا سيكون أكبر من مباراة الذهاب، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل.

المصرى اليوم

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