الطقس غدًا .. شديد الحرارة علي معظم الأنحاء وارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية

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ترتفع درجات الحرارة العظمي غدًا في القاهرة والإسكندرية، ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاب حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتصل درجات الحرارة غدًا في مصر إلى 42 درجة مئوية.

ارتفاع غدًا على معظم الأنحاء، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب البلاد، حسب، وتكون درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا 43 درجة في الصعيد.

يؤكد تقرير حالة الطقس غدًا وجود طقس شديد الحرارة في القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء نهارًا، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وترتفع درجات الحرارة في القاهرة غدًا للعظمي من 36 درجة خلال طقس اليوم إلى 37 درجة خلال طقس الغد، كما ترتفع درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا للعظمي من 31 درجة خلال طقس اليوم إلى 32 درجة خلال طقس الغد.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في مصر لطيفًا ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون حالة البحر المتوسط معتدل غدًا والموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر بين الاعتدال والاضطراب والموج بين مترين ومترين ونصف، الرياح شمالية غربية أيضًا.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتكون الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء مصر وسرعتها بين 13 و17 عقدة.

تتراوح درجات الحرارة العظمي في مصر غدًا بين42 درجة في أسوان وأبوسمبل والوادي الجديد وإدفو، بينما تصل إلى 31 درجة في رفح وبلطيم ومطروح.

وتكون درجات الحرارة في القاهرة غدًا 37-24، وفي الإسكندرية 32-22، وأما في باقى المدن فتكون كما يلي: دمنهور 34-22، مطروح 31-22، طنطا 37-24، دمياط 32-23، بورسعيد 32-23، شبين الكوم 37-24، المنصورة 36-23، بلطيم 31-21، السلوم 32-21، سيوة 39-24،السويس 37-22، الزقازيق 37-24، رفح 31-22، الإسماعيلية 37-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا في جنوب مصر كما يلي: إدفو 42-26، أسوان 42-26، أبوسمبل 42-25، الوادي الجديد 42-26، قنا 41-25، الأقصر 41-25، أسيوط 39-24، الفيوم 37-22، سوهاج 40-24، بني سويف 37-23، الغردقة 36-26، المنيا 337-23، شلاتين 36-26، العريش 32-23، حلايب 34-28، شرم الشيخ 38-26، الطور 33-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان وإدفو والوادي الجديد وأبوسمبل 43 درجة، وبينما تكون 42 درجة في الأقصر وقنا، وتكون 41 درجة في سوهاج، و40 درجة في شرم الشيخ وأسيوط وسيوة.