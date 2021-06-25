ورشة لتعليم الموتيفات في فن «التلى» بثقافة روض الفرج

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نفذ قصر ثقافة روض الفرج اليوم ورشة التلى الموتيف بالتعاون مع محافظة سوهاج وهو خاص بالثقافة البيئية بصعيد مصر، و«الموتيف» في فن التلى، هو أصغر وحدة بنائية مفردة أو متكررة في العمل، والموتيفات هي مجموعة من الأشكال عبارة عن تصميمات تراثية تستخدمها الفتيات للتعبير عن هويتهم، لثوتيق احداث مهمة في حياتهم مثل الذهاب للمدرسة والزواج وغيرها من المناسبات، وقد حاز هذا الفن على اهتمام أكبر مصممى الأزياء في باريس وإنجلترا.

بينما ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل قصة حياة العالمة «هيلين كيلر»، تم من خلالها التعرف على نشأتها وأهم انجازاتها، مع ورشة رسم حر بقصر ثقافة المطرية، بجانب عرض داخلى لفرقة كورال انغام السلام بقصر ثقافة السلام، واستمر الفرع في تقديم أنشطته أونلاين على الصفحة الرسمية، حيث نفذت مكتبة طفل المعادي، ورشة ورقية احتفالا بذكرى 30 يونيو، مع مسابقة ثقافية عن عبدالرحمن الكواكبى لقصر ثقافة مصر الجديدة، بالإضافة لمناقشة كتاب الجمباز من الموسوعة الرياضية، وكتاب التنوع الحيوي النباتى لمكتبة SOS الثقافية، وورشة تدريب موسيقى لبيت ثقافة نادى مدينة نصر.