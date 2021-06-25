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بري: متمسك بالحريري لأنه يحظى بتأييد طائفته ومتخوف من الوضع الأمني في لبنان

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بري: متمسك بالحريري لأنه يحظى بتأييد طائفته ومتخوف من الوضع الأمني في لبنان بري: متمسك بالحريري لأنه يحظى بتأييد طائفته ومتخوف من الوضع الأمني في لبنان

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أنه متمسك بتسمية سعد الحريري لتشكيل في لبنان، معربا عن تخوفه من الوضع الأمني في البلاد.

وأكد بري، في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن مبادرته لتأليف الحكومة لا تزال قائمة، ولن يتراجع إلا بتوافر مبادرة أخرى مقبولة، لافتا إلى أنه تمسكه بالحريري، نابع من أنه يحظى بتأييد جمهور طائفته ودار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات السابقين، كما بتأييد النواب في الاستشارات النيابية.

واعتبر بري، أنه في مقابل عدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لن يكون هناك اعتذار من قبل الحريري.

ولفت بري إلى أن لبنان لا يحتمل التأخير، ولا يحتمل انتظار انتخابات نيابية ولو مبكرة، لأنها لا يمكن أن تحصل قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، والبلد قد يشهد انهيارا كاملا خلالها، وقال: "إذا اعتذر الحريري سيكون انهيار تام، وأخاف من الناحية الأمنية".

واعتبر بري أن إسقاط حكومة الحريري ذات يوم فيما كان يهم بدخول البيت الأبيض كان خطأ "وجل من لا يخطئ"، رافضا الحديث عن المثالثة داخل الحكومة، ومؤكدا أنه لا يجوز لأي طرف الحصول على ثلث معطل.

المصدر: النهار

جي بي سي نيوز

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