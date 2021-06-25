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"النجعي" لزملائه اللاعبين: ابدؤوا بمشاريعكم الخاصة فليس لكرة القدم أمان

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"النجعي" لزملائه اللاعبين: ابدؤوا بمشاريعكم الخاصة فليس لكرة القدم أمان "النجعي" لزملائه اللاعبين: ابدؤوا بمشاريعكم الخاصة فليس لكرة القدم أمان
أكد متابعته بنفسه وإشرافه على كل تفاصيل عمله الخاص

أرجع منصور النجعي، الحارس الدولي السابق، سبب إدارة محله التجاري بنفسه إلى حبه العمل في تجارة المواد الغذائية، موجهًا نصيحة لزملائه اللاعبين بأن يبدؤوا مشاريعهم الخاصة؛ لأنه ليس لكرة القدم أمان.

وفي التفاصيل، أوضح "النجعي"، حارس السعودي والأهلي السابق، لبرنامج mbc في أسبوع أن نجاح المشاريع الخاصة وعدم فشلها مرهونٌ بمدى متابعتها، والوقوف عليها من أصحابها، والحرص على معرفة تفاصيلها، والإلمام بأسعارها ومنتجاتها، وفن التعامل مع الشركات.. طامحًا في هذا الصدد إلى افتتاح أكثر من فرع لمشروعه.

وأضاف "النجعي" (42 عامًا): "بعد اعتزالي الكرة اتجهت لتجارة المواد الغذائية لحبي لها، وذلك بعد استخارة واستشارة ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وهذه أول خطوة لي في عالم التجارة والأعمال الحرة. متمنيًا من الله التوفيق".

وتابع: "اخترت الاستثمار في مجال المواد الغذائية لارتفاع الطلب عليها طوال السنة. وهي مجال استثماري ناجح إذا وقف عليه صاحب المشروع بنفسه، وفهم تفاصيله، وذلك بحسب نصيحة مَن سبقوني في العمل بهذا المجال".

وكشف "النجعي" عن استغراب الزبائن وهم يشاهدونه يقف على الكاشير، ويحاسب، ويضع أغراضهم في أكياس.. مشيرًا إلى أن هذا شيء يسعده؛ لأن العمل ليس عيبًا، وكان هذا محل الاحترام والإعجاب والتقدير لعمله ولشخصيته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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