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إيطاليا : سلالة «دلتا» تمثل 16.8% من إصابات كورونا

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إيطاليا : سلالة «دلتا» تمثل 16.8% من إصابات كورونا إيطاليا : سلالة «دلتا» تمثل 16.8% من إصابات كورونا

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قال المعهد الوطني للصحة في إيطاليا ، اليوم الجمعة، إن إصابات السلالة المتحورة من المعروفة باسم «دلتا» تمثل 16.8 بالمئة من إجمالي حالات كوفيد-19 في البلاد.

وفي انتظار نتائح دراسة أكثر شمولا تصدر في الأيام القادمة، قال المعهد إن نسبة إصابات «حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين»كابا«و»دلتا«قفزت من 4.2 في مايو إلى 16.8 في يونيو»، استنادا لبيانات يوم 21 مايو.

وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصرى اليوم

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