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تراجع طفيف.. الذهب في وعالميا مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

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تراجع طفيف.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 تراجع طفيف.. الذهب في وعالميا مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، تراجع طفيف عن الاسعار التى حققها فى الصباح ويعانى الذهب من التذبذب على مدار اليوم، متأثرا بتذبذب الأسعار عالميا، وسط حالة من الترقب من المواطنين والتجار.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الجمعة، 884.5 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 773.5 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 663 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6190 جنيها .

فيما شهد سعر الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا بعد الارتفاع الذى حققه خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب فى دورة نيويورك بنسبة 0.03%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة، 783.81 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,777.68 $.

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 882 إلى 885
عيار 22 809 إلى 811
عيار 21 772 إلى 774
عيار 18 662 إلى 663
عيار 14 515 إلى 516
عيار 12 441 إلى 442
الاونصة 27.439 إلى 27.510
الجنيه الذهب 6.176 إلى 6.192
الكيلو 882.268 إلى 884.571


متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 895.78 جنيه 57.15 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 821.13 جنيه 52.39 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 783.81 جنيه 50.01 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 671.84 جنيه 42.87 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 522.54 جنيه 33.34 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 447.89 جنيه 28.58 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.24 جنيه 23.81 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,270.48 جنيه 400.08 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,861.97 جنيه 1,777.68 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 89,578.33 جنيه 5,715.38 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 895,783.25 جنيه 57,153.82 $

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المصرى اليوم

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