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وادي دجلة يكتسح أسوان برباعية في الدوري المصري ()

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وادي دجلة يكتسح أسوان برباعية في الدوري المصري (فيديو) وادي دجلة يكتسح أسوان برباعية في الدوري المصري ()

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 25-6-2021 على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

أهداف المباراة الخمسة سجلت جميعها في الشوط الأول الذي شهد أحداثه انقطاع التيار الكهربائي في استاد أسوان وتوقف المباراة بعد بدايتها بحوالي 14 دقيقة.

تقدم وادي دجلة عن طريق محمد رضا في الدقيقتين 2 و11، وأحمد سعيد في الدقيقة 34 من ضربة جزاء، وأحمد عاطف في الدقيقة 45+15.

بينما سجل هدف أسوان الوحيد المهاجم المخضرم أحمد عبدالظاهر في الدقيقة 45+19.

بهذا الفوز رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 22 في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر.

المصرى اليوم

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