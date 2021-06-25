تنسيق مدارس التمريض .. تعرف على شروط القبول للعام الدراسي 2021 / 2022

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تنسيق مدارس التمريض وشروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية لـ التمريض للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

ومنذ إعلان الوزارة عن شروط القبول، شهد محرك البحث جوجل زيادة في عمليات البحث عن شروط التقديم والقبول في مدارس التمريض بعد الإعدادية.

1- للتقديم في مدارس التمريض، يجب الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسى في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

3- ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

6- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.

شروط واختبارات مدارس التمريض 2021- 2022

تنسيق مدارس التمريض 2021 بعد الاعدادية

واشترطت إدارة التعليم الفني الصحي ضرورة اجتياز اختبارات مدارس التمريض 2021، وتشمل:

1- الاختبار الشخصي، ويتضمن (قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل).

2- الاختيار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل (كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

كما تشمل الاختبارات: اختبار الإملاء باللغة العربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار، وكذلك اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات، انتهاءً بكشف الهيئة ويشمل (الخلو من العيوب الخلقية- حسن المظهر- سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن).

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض بعد الإعدادية 2021

1- تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.

2- أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.

3- تقديم 6 طوابع مهن طبية.

4- حافظة بلاستيكية.

5- دمغة بـ 1 جنيه، 2 طوابع مهن طبية.

6- تقديم عدد 8 صور شخصية 4X6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

7- كما يتم تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة / الطالب.

تنسيق مدارس التمريض.. معلومات حول التعليم الفني الصحي

يذكر أن التعليم الفني الصحي هو أحد فروع التعليم الفنى في مصر وله العديد من الأقسام منها مدارس التمريض والمعاهد الفنية الصحية ومن ضمنها أقسام التمريض، ومن مزايا الالتحاق بتعليم التمريض هو ضمان الحصول على وظيفة حكومية بعد انتهاء المرحلة الدراسية.

أنواع التعليم في مدارس التمريض بعد الإعدادية

وأنواع تعليم التمريض تنقسم إلى مدارس التمريض وتستهدف الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، كما تستهدف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ويمكنهم الالتحاق بالمعهد الفني الصحي أو دخول كليات التمريض.

وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابق ذكرها، يتم أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة.