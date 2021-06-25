أخبار عاجلة

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

صحيفة إسبانية: مبابي ومحمد صلاح في صفقة تبادلية بين سان جيرمان وليفربول

Print
صحيفة إسبانية: مبابي ومحمد صلاح في صفقة تبادلية بين سان جيرمان وليفربول صحيفة إسبانية: مبابي ومحمد صلاح في صفقة تبادلية بين سان جيرمان وليفربول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أثار ليفربول قلق ريال مدريد بشأن إحدى الصفقات المحتملة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، جدد ليفربول اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث بات مستعدًا لمزاحمة ريال مدريد على الصفقة، إذا فتح النادي الفرنسي الباب للمفاوضات حول رحيل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يعتقد أن التعاقد مع مبابي له أهمية على المدى الطويل، بسبب صغر سنه.

وأبرزت أن مبابي رفض عرض سان جيرمان لتجديد عقده، لذا سيسعى النادي الفرنسي لبيعه قبل أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وزعمت الصحيفة أن باريس يستهدف التعاقد مع محمد صلاح، إذا رحل مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية للنادى الإنجليزي، في صفقة تبادلية محتملة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة

وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة

5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة

5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة

محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة

محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة