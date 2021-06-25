أخبار عاجلة

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حملات مكثفة لتطهير المنشآت الصحية ودور العبادة وأماكن التجمعات للوقاية من كورونا بالشرقية

Print
حملات مكثفة لتطهير المنشآت الصحية ودور العبادة وأماكن التجمعات للوقاية من كورونا بالشرقية حملات مكثفة لتطهير المنشآت الصحية ودور العبادة وأماكن التجمعات للوقاية من كورونا بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الصحية، ودور العبادة، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية وغيرها، وتطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية بالمنشآت الصحية، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء