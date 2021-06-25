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محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة سيدة بمستشفى الخارجة العام إلى النيابة

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محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة سيدة بمستشفى الخارجة العام إلى النيابة محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة سيدة بمستشفى الخارجة العام إلى النيابة

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قرّر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة وفاة سيدة بعد إجراء عملية ولادة بمستشفى الخارجة العام إلى النيابة العامة لبيان أسباب الوفاة ومعاقبة المسؤول في حال ثبوت حدوث خطأ أو إهمال طبي.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفاة داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، موجهًا بتشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس النواب وعضوية استشاري التخدير والنساء والتوليد بمستشفى الداخلة العام لإعداد تقرير مفصل عن تطورات الحالة الصحية منذ دخولها المستشفى، مشدداََ على عدم التهاون في محاسبة أي تقصير أو إهمال في حياة المواطن.

المصرى اليوم

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