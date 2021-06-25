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حبس وغرامة 100 ألف جنيه .. عقوبة تنتظر الموظف المتعمد في إفشاء أسرار عمله (تفاصيل)

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حبس وغرامة 100 ألف جنيه .. عقوبة تنتظر الموظف المتعمد في إفشاء أسرار عمله (تفاصيل) حبس وغرامة 100 ألف جنيه .. عقوبة تنتظر الموظف المتعمد في إفشاء أسرار عمله (تفاصيل)

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حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن مجلس النواب، عدد من العقوبات خاصة بالموظفين المتورطين في مخالفات يعاقب عليها القانون، خاصة موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في حالة أفشاء أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، أو قيام الموظف بمساعدة أي من اصحاب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته نحو العاملين لديه.

و نصت المادة 169 من القانون على الآتى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

كما نص القانون في المادة 168 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسؤول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسؤول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة في حالة العود

المصرى اليوم

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