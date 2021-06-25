أخبار عاجلة

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مران قوي لبيراميدز في الدار البيضاء استعدادًا لموقعة الرجاء

Print
مران قوي لبيراميدز في الدار البيضاء استعدادًا لموقعة الرجاء مران قوي لبيراميدز في الدار البيضاء استعدادًا لموقعة الرجاء

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لخوض المواجهة الهامة التي تجمعه بنظيره الرجاء المغربي مساء الأحد أمام الرجاء في إطار لقاءات الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وجرى المران على ملعب نادي الرجاء واستمر لقرابة ساعة ونصف، واشتمل على العديد من الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وتقسيمة في منتصف الملعب، بجانب تدريبات قوية لحراس المرمى الثلاثة مع مدرب الحراس خالد عبدالله.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير يوم السبت في التاسعة مساء على استاد مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة والتي تحدد أحد طرفي المباراة النهائية في بنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة

وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة

5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة

5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة

محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة

محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة