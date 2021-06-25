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الونش يدعو لاعبي على العشاء بمناسبة تجديد عقده

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الونش يدعو لاعبي الزمالك على العشاء بمناسبة تجديد عقده الونش يدعو لاعبي على العشاء بمناسبة تجديد عقده

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حرص محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي على توجيه دعوة عشاء لزملائه بالفريق عقب نهاية المران مساء اليوم الجمعة من أجل الاحتفال بتمديد عقده مع النادي.

وأكد الونش في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن هذه الدعوة نابعة من الترابط القوي بين اللاعبين وبعضهم البعض في نادي الزمالك.

وحرص نجوم الزمالك على تلبية دعوة الونش بعد التدريبات، بأحد المطاعم داخل النادي.

على جانب آخر، أكد إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الكدمة التي تعرض لها في الظهر ليست مقلقة.

وأضاف عاشور في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه حصل على راحة لحين الاطمئنان على موضع الإصابة، من أجل المشاركة في التدريبات بعد التعافي منها، مشددا على أن الإصابة ليست مؤثرة.

المصرى اليوم

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