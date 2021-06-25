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غدًا السبت.. انطلاق الجولة الختامية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

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غدًا السبت.. انطلاق الجولة الختامية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب غدًا السبت.. انطلاق الجولة الختامية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب
تستمر حتى السادس من يوليو المقبل

غدًا السبت.. انطلاق الجولة الختامية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

تنطلق غدًا مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام في القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

وفي المجموعة الأولى تُقام مباراتان في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الأولى تجمع بين منتخبَي وموريتانيا، والثانية بين منتخبَي الجزائر والنيجر.

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الجزائر بـ 3 نقاط، ثم منتخبا موريتانيا والنيجر، ولكل منهما نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب المغرب منتخب الإمارات، بينما تقام مباراة أخرى بين منتخبَي جيبوتي وطاجيكستان في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وينفرد منتخب المغرب بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا الإمارات وطاجيكستان بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب جيبوتي بدون رصيد حتى الآن.كأس العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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