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الأمير فهد بن جلوي يتوج فريق "بنجاب الأخضر" بلقب البطولة الوطنية للكريكيت

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شارك فيها 7 آلاف لاعب من 14 دولة

الأمير فهد بن جلوي يتوج فريق

رعى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، اليوم، فعاليات اليوم الختامي للبطولة الوطنية للكريكيت 2021، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد، ورئيس الاتحاد السعودي للكريكيت الأمير سعود بن مشعل.

وتوّج الأمير فهد بن جلوي فريق "بنجاب الأخضر" بلقب البطولة التي أقيمت على مدار الخمسة أشهر الماضية بمشاركة أكثر من سبعة آلاف لاعب من 14 دولة.

وقد نظّم الاتحاد السعودي للكريكيت المباراة النهائية من البطولة الوطنية للكريكيت للعام 2021 اليوم الجمعة، وذلك في مدينة الرياض.

وتنافس فريقا أركان الرياضي وبنجاب الأخضر من أجل الفوز بالنسخة الأولى من البطولة الوطنية للكريكيت في المملكة العربية السعودية، وذلك على الملعب المخصص للمباراة الختامية بمنتجع نوفا.

وبذلك وصلت البطولة إلى يومها الختامي بعدما تنافس 265 فريقًا خلال الموسم الرياضي، وبمشاركة أكثر من 7 آلاف لاعب.

وتتلقى البطولة دعمًا واهتمامًا بالغين من الاتحاد السعودي للكريكيت واتحاد الرياضة للجميع، وبمتابعة من اللجنة السعودية الأولمبية.

الأمير فهد بن جلوي يتوج فريق

الأمير فهد بن جلوي يتوج فريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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