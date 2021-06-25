أخبار عاجلة

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر السعودي يتأهّل لنهائي السلة الخليجية ويبلغ نهائيات آسيا

Print
النصر السعودي يتأهّل لنهائي السلة الخليجية ويبلغ نهائيات آسيا النصر السعودي يتأهّل لنهائي السلة الخليجية ويبلغ نهائيات آسيا
ضرب موعدًا مع الكويت الكويتي

النصر السعودي يتأهّل لنهائي السلة الخليجية ويبلغ نهائيات آسيا

تأهل فريق النصر لكرة السلة إلى نهائيات آسيا إثر بلوغه نهائي كأس الخليج بعد فوزه يوم الجمعة على شباب الأهلي الإماراتي في الشوط الإضافي "114 - 111"، بعد التعادل في الوقت الأصلي "97-97"، في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة في نسختها الـ40، المقامة منذ 18 يونيو الجاري على صالة نادي شباب الأهلي.

وضرب النصر موعدًا مع الكويت الكويتي في نهائي البطولة، بعد أن نجح الكويتيون بدورهم في حجز بطاقة التأهل بفوزهم في أولى مواجهات المربع الذهبي على الأهلي البحريني بنتيجة "102-96".

وبات النصر السعودي على بعد خطوة من لقبه الأول في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، وإهداء السلة لقبها الـ13 تاريخيًّا، بعد الألقاب العشرة التي حقّقها مناصفة ناديا أحد واتحاد جدة بين عامي 1980 و2005، وثنائية الهلال عامي 1992 و1996، فيما اقترب الكويت الكويتي من لقبه الخليجي الثاني بعد انتصاره في نسخة 2003، وإهداء السلة الكويتية اللقب التاسع لها في البطولات الخليجية، بعد كل من رباعية القادسية أعوام "1982و1983و2006 و2009"، وثلاثية كاظمة "1981-1989 و1990".النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل

صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل