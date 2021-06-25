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.. الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الهلال الأحمر في نابلس

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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الهلال الأحمر في نابلس .. الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الهلال الأحمر في نابلس
خلال مواجهات اندلعت اليوم مع المواطنين في جبل صبيح

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الهلال الأحمر في نابلس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم إصابة عامل إسعاف بجروح إثر استهداف الجيش الإسرائيلي سيارات وطواقم الإسعاف في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

ووفقاً لروسيا اليوم فقد أوضح الهلال الأحمر أن سيارتي إسعاف استُهدفتا بشكل مباشر بالرصاص الحي والمطاطي "ما أدى إلى أضرار مادية بهيكل السيارة وكسر بالزجاج الأمامي"، فضلاً عن إصابة أحد عمال الإسعاف بشظايا الزجاج في عينه.

يذكر أن 18 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص وتعرض العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت اليوم بين المواطنين والجيش الإسرائيلي في جبل صبيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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