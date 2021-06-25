الفضاء للجميع .. أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة

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قال جوزيف أشباخر رئيس وكالة الفضاء الأوروبية اليوم الجمعة لرويترز إن وكالته تأمل في توظيف وإرسال أول شخص في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الفضاء مضيفا أن عدة مئات قدموا بالفعل طلبات للقيام بتلك المهمة.

وقال أشباخر إن برنامج الفضاء الذي يضم 22 عضوا أغلق للتو إعلان توظيف رواد فضاء بعدما تلقى 22 ألف طلب.

وأضاف المسؤول الأوروبي «نرغب في إرسال رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في سابقة نرى فيها ذلك لأول مرة».

ومضى يقول «إنني سعيد بوكالة الفضاء الأوروبية لأنها تظهر بذلك أن الفضاء للجميع، وهذا شيء أود أن يعلمه الناس».

وتواجه وكالة الفضاء الأوروبية، التي هيمن صاروخها إريان في وقت من الأوقات على سوق إطلاق الأقمار الصناعية، منافسة شديدة من مشاريع جديدة تعتمد في تمويلها على شركات تكنولوجيا ومنها بلو أوريجين المملوكة لجيف بيزوس وسبيس إكس التي يرأسها إيلون ماسك.

ويأمل بيزوس مؤسس شركة أمازون أن يصبح في الشهر المقبل أول من يرتاد الفضاء على متن صاروخه الخاص وهو ما يبرز الدور المتنامي لمليارديرات التكنولوجيا في مجال كانت تهيمن عليه هيئات حكومية في السابق.

وقال أشباخر «الفضاء يتطور بسرعة كبيرة وإن لم نلحق بهذا القطار سنتخلف». كما قدم المسؤول الأوروبي خططا لإعادة تشكيل الوكالة بهدف اضطلاعها بدور أكبر في مجال ريادة الأعمال وتعاونها مع المستثمرين لمساعدة الشركات الناشئة الأوروبية التي يمكن أن تنافس ذات يوم نظيراتها الأمريكية.