يسمونها «مسيرة الفخر».. آلاف الإسرائيليين يحتفلون بأنهم «مثليين» (صور وفيديو)

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شارك الآلاف في شوارع تل أبيب الجمعة في أول «مسيرة فخر» في المدينة منذ بدء جائحة كوفيد-19، وقد تجاهل كثر مناشدات الحكومة وضع كمامات في ظل الزيادة المتجددة في الإصابات.

ورقص المحتفلون بأزيائهم الاستعراضية تحت رايات قوس قزح، شعار المثليين، في عرض امتد من وسط المدينة على طول الشاطئ باتجاه ميناء يافا القديم، وهو حي مختلط بين العرب واليهود.

ووصف المنظمون الحدث بأنه «أكبر مسيرة من نوعها تقام في كل أنحاء العالم منذ بدء» جائحة كورونا كوفيد-19.

وأشاد رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي بعودة الحدث، قائلاً في بيان إن «مسيرات الفخر» تشكل «تقليدا متجذرا يتمحور حول رسالة المساواة وتقبل الآخر وحقوق الإنسان والحقوق المدنية».

وتزامن انطلاق المسيرة ظهر الجمعة مع قرار وزارة الصحة الإسرائيلية إعادة فرض وضع الكمامة في معظم الأماكن المغلقة، بعد عشرة أيام فقط من رفعه.

ورغم دعوة الوزارة لوضع الكمامة خلال التجمعات الكبيرة في الهواء الطلق، لم يرصد مراسل وكالة فرانس برس سوى قليل من الكمامات يضعها المشاركون بالمسيرة في تل أبيب.