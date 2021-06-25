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الرحالة "الشاهين" يصل قيا "الجبوب" جنوب الطائف في رحلته للحج

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انطلق من عسير في طريقه إلى مكة المكرمة راكباً جملاً محاكاة للماضي

الرحالة

وصل الرحالة "عثمان الشاهين" مساء اليوم إلى مركز قيا جنوب شرق الطائف في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مختاراً ركوب الجمل محاكاةً للماضي وتقفياً للآثار.

وتفصيلاً، بدأ "الشاهين" رحلته في اليوم الثاني من هذا الشهر من منطقة عسير مروراً بعدد من المواقع والطرق الأثرية، وهو يحمل معه زاده على راحلته ويبيت حيث يظلم الليلَ.

ومن المتوقع أن يبقى الرحالة لمدة يومين بمركز قيا لزيارة بعض آبار الحجاج الأثرية والمواقع التاريخية. ويستأنف رحلته بعدها متجهاً لمحافظة الطائف.

الرحالة

الرحالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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