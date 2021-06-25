بالصور .. "الطائف" عروس تتراقص فرحًا بزوَّارها.. والأمانة تستعد بحزمة من الخدمات

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وسط إقبال كثيف على المتنزهات السياحية في الشفا والهدا.. وانتعاش اقتصادي ملحوظ

تصوير - ماجد عسيري: تشهد "الطائف" إقبالاً سياحيًّا كثيفًا من قِبل الزوار والسائحين الذين يتوافدون عليها، وخصوصًا المتنزهات السياحية والمواقع، مثل "الشفا - الهدا - الحدائق العامة"، في الوقت الذي كانت قد حظيت فيه بهطول أمطار غزيرة ومتفرقة، جاءت معظمها على المواقع السياحية، التي ساهمت في لفت الأنظار، وتقوية الجذب السياحي.

وكان للمولات التجارية والفنادق والشقق المفروشة حظٌّ ونصيبٌ في انتعاشها اقتصاديًّا.. وبات محرك جوجل، سواء في البحث عن المواقع السياحية أو المطاعم المشهورة، يعمل ويواجه كثافة دخول من قِبل الزوار والسائحين، كذلك الحال بالنسبة لتطبيق جوجل ماب الخاص بالمواقع من حيث التوجه لها، الذي ساهم في وصول السائحين والزوار للمواقع التي يرغبون في التوجه لها، وقضاء أوقاتهم خلال إجازة الصيف.

ووجّه أمين الطائف، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، الوكلاء ومساعديهم ومديري الإدارات الإشرافية ورؤساء البلديات الفرعية وبرامج وخطط الأمانة للإعداد لموسم الصيف للعام الحالي مواكبةً للتوقعات بإقبال سياحي يفوق الأعوام الماضية؛ وهو ما يضغط على المرافق والخدمات.

وقامت الأمانة بتهيئة مداخل ومخارج المدينة لاستقبال المصطافين، وبذلت جهودًا لتأهيل المواقع من خلال معالجة التشوهات البصرية، وتعزيز اللوحات الترحيبية، والعبارات التوعوية في المواقع السياحية؛ للحفاظ على المكتسبات الوطنية والتنموية، ودعم أعمال الإنارة التجميلية في أنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام للمدينة مواكبةً للنمو السياحي، وتعزيز أعمال صيانة الطرق والترصيف والإنارة.

وأكد "القثامي" بحث تنظيم البسطات الموسمية المؤقتة لتشجيع الشباب السعودي، وفتح مجالات العمل الحر لهم، وتشكيل لجنة لوضع الضوابط الداعمة لذلك. كما تم توجيه الإدارة العامة للحدائق والتجميل بزيادة جهود الحدائق والتشجير، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، ونشر شتلات الزهور في مواقع مختارة من المدينة والمواقع السياحية، والاستمرار في أعمال إنشاء دورات المياه العامة للتسهيل على المصطافين والزوار، وتهيئة المواقع السياحية والمتنزهات البرية لخدمة السائحين.

وشدّد "القثامي" على تعزيز أعمال النظافة، وتفعيل برنامج إعادة توزيع الحاويات، ودعم الآليات والعمالة بالأحياء والأسواق والمواقع السياحية، وجهود الوقاية الصحية بما يغطي الإقبال الموسمي، وتكثيف جهود الخطة الرقابية للفروع البلدية، وبخاصة بلديتا الهدا والشفا الفرعيتان، وسبل تعزيز أعمالها الموسمية لمجابهة الضغط السياحي الموسمي، والتنسيق مع مستثمري الحدائق والمتنزهات المستثمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة، والحفاظ على النظافة، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وبحث أعمال صيانة المرافق والخدمات البلدية في الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية، وتعزيز أعمال فرق الصيانة الشاملة على مدار الموسم.

الطائف