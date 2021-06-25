أخبار عاجلة

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في ليلة زواجه.. شاب بمكة يحتفل مع أصدقائه عبر شاشة إلكترونية

Print
في ليلة زواجه.. شاب بمكة يحتفل مع أصدقائه عبر شاشة إلكترونية في ليلة زواجه.. شاب بمكة يحتفل مع أصدقائه عبر شاشة إلكترونية
شاركوا العريس فرحته عن بُعد وأبلغوه التهاني شعرًا ونثرًا

في ليلة زواجه.. شاب بمكة يحتفل مع أصدقائه عبر شاشة إلكترونية

أقام الشاب بندر بن عامر بن عبد الله العامر مدير الموارد البشرية بهدية الحاج والمعتمر، زواجه في أحد فنادق مكة، والتي اقتصرت على عدد محدود من ذوي العروسين، في حين جمع زملاءه في العمل وأصدقاء طفولته وأحبابه من 6 مدن ومحافظات بالمملكة عبر شاشة إلكترونية، ليستمر الحفل قرب الساعة.

شارك في الاحتفالية محبو الشاب الذين حال دون حضورهم الالتزامُ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ؛ حيث شاركوا العريس فرحته عن بُعد وأبلغوه التهاني شعرًا ونثرًا في ليلة جميلة.

وعبّر "العامر" عن سعادته بلفتة جمعية هدية الحاج والمعتمر ومنسوبيها في التنسيق والتجهيز للاحتفال باستخدام التقنية الجديدة وتمكين عدد من الأقارب والزملاء من المشاركة في حفل الزفاف، ممن لم يستطيعوا الحضور تطبيقًا للاحترازات الوقائية، أو لتواجدهم خارج مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء