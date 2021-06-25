أخبار عاجلة

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور) -
وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة -
5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة -
محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة -
أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله -
«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة» -
الميلياردير البريطاني برانسون يقوم بأول رحلة سياحية إلى الفضاء -
أحمد شيبة يتعاون مع سامح الكومي في «أنا عمو» -
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي -
قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الماجستير بامتياز لـ"العويفي" في الاعتدال والأمن الفكري

Print
الماجستير بامتياز لـ"العويفي" في الاعتدال والأمن الفكري الماجستير بامتياز لـ"العويفي" في الاعتدال والأمن الفكري

الماجستير بامتياز لـ

حصل المعلم ماجد محمد صالح العويفي من منسوبي تعليم محافظة المخواة على درجة "الماجستير" من جامعة الملك عبد العزيز في تخصص الاعتدال والأمن الفكري بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

وقدم "العويفي" مشروعه البحثي تحت عنوان (المشكلات الأسرية وعلاقتها بمظاهر الانحراف الفكري لدى الأسر كما يدركها الأبناء) وأشرف على مشروعه أستاذ علم النفس المشارك ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن يحيى الجار الله.

"سبق" تهنئ "العويفي"، وتتمنى له التوفيق بالحصول على الدكتوراه في المرحلة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح

"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني