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«محافظ الأقصر»: يصدر حركة تنقلات لرؤساء قرى إسنا جنوب المحافظة

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«محافظ الأقصر»: يصدر حركة تنقلات لرؤساء قرى إسنا جنوب المحافظة «محافظ الأقصر»: يصدر حركة تنقلات لرؤساء قرى إسنا جنوب المحافظة

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اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر حركة تنقلات رؤساء قرى الوحدات المحلية بمركز إسنا جنوب المحافظة.

وشملت الحركة الإبقاء على، عزيزة آدم، رئيسا لقرية الشغب، ومحمد عشرى، رئيسا لقرية النمسا، والأمير عبدالغنى، رئيسا لوحدة تكافؤ الفرص بالمركز.

كما تم نقل عبدالنعيم مدنى، رئيس قرية كومير للعمل رئيسا لقرية توماس، ونقل على عبدالرازق، من قرية الدير، للعمل رئيسا لقرية أصفون ونقل صالح غانم، من قرية النجوع للعمل بقرية كومير، ونقل صفوت حسن، رئيس قرية أصفون، للعمل رئيسا لقرية الحلة، ونقل الأمير الشعبى، للعمل رئيسا لقرية النجوع ونقل أبوعوف العفى، للعمل رئيسا لقرية الدير.

المصرى اليوم

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