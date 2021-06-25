تجديد حبس مستريح جديد بكفر الشيخ

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قرر المستشار أحمد قاسم، رئيس محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية استمرار حبس مستريح جديد بكفر الشيخ لمدة 15يوما لاتهامه بالتحايل على حوالي 20 شخص من ضحاياه والحصول على حوالي 3 مليون و500 ألف جنيه بدعوى تربيحها لهم ومنحهم فوائد كبيره.

وكان رائد نوفل، المحامي بالنقض والإدارية العليا بكفر الشيخ قد تقدم نيابة عن موكليه بالشكوى رقم 296عرائض المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، متهما فيها شخص من أحد أحياء مدينة كفر الشيخ مدعيا أنه طبيب بأحد المستشفيات الشهيرة بمحافظة الغربية بالحصول على مبالغ كبيرة من ضحاياه تجاوزت الثلاثة مليون و500 ألف جنيه بدعوي تربيحهم فيها ومنحهم فوائد كبيره، ثم تقاعس عن ردها لهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه بأنه طبيبا بإحدى المستشفيات بمحافظة الغربية من خلال حمله معه بعض الادوات الطبية، كما تبين أنه مفصول من أحدي كليات الطب فقرر وكيل النيابة حبسه بجلسة 20 يونيو الجاري أربعة ايام ثم التجديد له، ثم قرر رئيس محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية استمرار حبسه لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن ضحاياه من الاطباء البيطريين والمدرسين وبعض قيادات التعليم بالمحافظة، وفي الجلسة طالب محاميه الإفراج عنه لأن ضحاياه يضمنون حقوقهم لأنه موقع لهم على إيصالات أمانة بمبالغتهم المستحقة لهم لديه، وأنه تعثر في تجارته مثل الكثير من التجار وذلك شيء وارد بسبب تقلبات الاسواق ونفي عنه تهمة النصب والاحتيال على ضحاياه فأصدر رئيس المحكمة قراره السابق.