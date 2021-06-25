زوجة رياض محرز الأولى تهاجمه بعد خطوبته من صديقة أجويرو .. صور

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تعرض رياض محرز نجم منتخب الجزائري وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لهجوم نسائي من قبل زوجته السابقة ريتا جوهال، عارضة الأزياء، خاصة بعد إعلان نجم منتخب الجزائر خطوبته على البريطانية تايلور وارد.

وقالت ريتا جوهال عبر حسابها على «إنستجرام»: «عيد أب سعيد لجميع الآباء الحقيقيين وليس لفخركم العربى الذي لا يسأل حتى على أبنائه».

وتدوال العديد من رواد السوشيال ميديا تغريدة طليقة رياض محرز والتى هاجمته من خلالها.

احتل اسم تايلور وارد، اهتمام الكثير في الوطن العربي، عقب إعلان خطوبتها من رياض محرز لاعب كرة القدم المحترف مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وقائد المنتخب الجزائري.

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تايلور وارد، هي عارضة أزياء بريطانية شهيرة، تبلغ من العمر 23 عاماً، بدأت علاقتها باللاعب الشهير صيف 2020 بشكل غير معلن، وهي ابنة أشلي وارد المهاجم الإنجليزي الشهير، ووالدتها هي داون وارد، الملونيرة الشهيرة

كشف تقرير سبوتنيك أن تايلور، ارتبطت سابقاً بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، صديق محرز السابق، كما ارتبطت بالممثل البريطاني سام ريس، عقب انفصاله عن الممثلة ستيفاني ديفيز.

وأعلنت وارد خطوبتها بصفة رسمية من النجم الدولي الجزائري رياض محرز، وذلك على حسابها الشخصي في موقع الصور الشهير انستجرام.

نشرت تايلور وارد صورتين رفقة قائد المنتخب الوطني الجزائري بجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة، وعلقت على الصور قائلة: «لا يوجد أحد أفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك»، ورد محرز على رسالتها قائلاً:«أُحبك».