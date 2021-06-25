السيناريست محمد عبدالخالق : مهرجان أسوان ليس نزهه والطقس لن يكون عائقًا

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أكد السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن ارتفاع درجة الحرارة في أسوان لم يكن عائقا في إقامة المهرجان في هذا التوقيت لأن مهرجان أسوان أصبح له تواجد قوي وليس شيئا ثانويًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المهرجان اليوم، وإدارة حسن أبو العلا، مدير المهرجان، أن المهرجان تأجل إقامته أكثر من مرة خلال هذا العام حيث كان يعقد في فبراير من كل عام على مدار دوراته الأربعة الماضية ولكن حالت جائحة كورونا دون إقامته في هذا التوقيت وتم تأجيله إلى مايو ونتيجة لقرارات مجلس الوزراء الاحترازية تم أرجاءه إلى التوقيت الحالي، مضيفا الطقس لن يكون عائقا امام انعقاد المهرجان، وكان هناك مقترحا لاقامته في سبتمبر القادم لكن كان لدينا اصرار على اقامته في هذا الموعد وعدم تأجيله.

وأوضح أن مهرجان أسوان ليس حفلا أو رحلة أو نزهه سياحية لكنه مهرجان له تواجده ومتعدد الشراكات وهناك مشروعات على الارض مرتبطة بهذا المهرجان، مقدما شكره للهيئة الوطنية للاعلام وقناة نايل سينما على رعايتهما للمهرجان وتحمل اعباء نقل فعاليات المهرجان .