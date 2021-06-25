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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن عادة ما يصاب الإنسان بالحمي الروماتيزمية خلال المرحلة العمرية من 7 إلى 17 سنة.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحمي الروماتيزمية تصيب الكبار في المفاصل فقط ولا تصيب القلب أو المخ والجلد ولا تسمى حمى روماتيزمية، وهي عبارة عن التهاب مفصلي بعد الإصابة بالميكروب السبحي.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الحمي الروماتيزمية تصيب المفاصل الكبيرة عادة، موضحا أنه على مدار عمله في مهنة الطب على مدار سنوات طويلة شاهد فقط 4 حالات للإصابة بالحمي الروماتيزمية في المفاصل الصغيرة وهي عبارة عن حالات نادرة.