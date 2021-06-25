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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول استضافة المعهد القومي للمعايرة اجتماع المنظمة الفرعية للمترولوجيا

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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول استضافة المعهد القومي للمعايرة اجتماع المنظمة الفرعية للمترولوجيا وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول استضافة المعهد القومي للمعايرة اجتماع المنظمة الفرعية للمترولوجيا

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول استضافة فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET وذلك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار التقرير إلى أن المعهد استضاف فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا والتي تعد منظمة إقليمية مُنبثقة عن المنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS لافتًا إلى أن المعهد قدم ورشة عمل على هامش الاجتماعات شارك فيها نخبة من الباحثين المتميزين بالمعهد القومي للمعايرة وعدد من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتم مناقشة سُبل التعاون المُمكنة بين الدول الإفريقية في المجالات العلمية المختلفة فيما يخص علم المترولوجيا «القياس والمعايرة» خلال الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى قيام مُمثلي الدول المشاركة بعرض مدى التقدم والإنجازات التي شهدتها المعاهد المترولوجية بكل دولة خلال الفترة الماضية من تطور بالإمكانات المعملية ورفع كفاءة البنية التحتية وبناء قُدرات السادة المتخصصين العاملين بتلك الجهات.

وفى ختام فعاليات الاجتماع تم انتخاب الدكتورة نهى عماد رئيسًا للمنظمة خلفًا للدكتور محمد أحمد عامر، وتم انتخاب نائب رئيس المنظمة في المترولوجيا العلمية من دولة غانا، ونائب رئيس المنظمة في المترولوجيا القانونية من دولة السودان.

جدير بالذكر أن اجتماعات المنظمة شهدت حضور مُمثلين عن الدول الثماني المُشاركة في المنظمة وهم (جمهورية العربية والسودان وليبيا ونيجيريا الاتحادية وغانا وليبيريا وإثيوبيا ودولة سيراليون المنضمة حديثا في 2019)، وشارك عن الجانب المصري كل من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، والدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد السابق، والدكتور محمد جمال أحمد نائب رئيس المعهد للشئون الفنية والإدارية وسكرتير المنظمة.

المصرى اليوم

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