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شركات توزيع الكهرباء تبدا تطبيق الأسعار الجديدة الخميس المقبل بزيادة 13% 

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شركات توزيع الكهرباء تبدا تطبيق الأسعار الجديدة الخميس المقبل بزيادة 13%  شركات توزيع الكهرباء تبدا تطبيق الأسعار الجديدة الخميس المقبل بزيادة 13% 

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تبدأ شركات توزيع الكهرباء تطبيق الاسعار الجديدة لبيع شرائح الكهرباء للمنازل الخميس المقبل مع بداية شهر يوليو وذلك طبقا للخطة التي اعلنتها وزارة الكهرباء العام الماضي لرفع الدعم تدريجيا حتى عام 2025، بمتوسط زيادة بلغ 13% في مختلف شرائح الكهرباء، في الوقت الذي تم تثبيت بيع الكهرباء للمنشات التجارية والصناعية.

ويبلغ المتوسط العام لأسعار بيع الكهرباء على الجهود المختلفة بداية يوليو 106.9 قرش للكيلووات، ومتوسط سعر الكيلووات للجهد المنخفض 99.8 قرش، وللجهد المتوسط 123.9 قرش.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء لـ «المصري اليوم» أن شركات الكهرباء تقوم بتطبيق الزيادة تلقائيا ولن تحتاج لصدور قرارات جديدة حيث أن الجريدة الرسمية سبق وقامت بنشر قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الاسعار لخمس سنوات منذ العام الماضي بالفعل.

أما بالنسبة لأسعار بيع الكهرباء للمنازل فسيتم محاسبة الشريحة الأول حتى 50 كيلووات بـ 48 قرش للكيلووات بنسبة زيادة 26.3%، والشريحة الثانية من 51 كيلو وحتى 100 كيلووات بـ 58 قرش بنسبة زيادة 20.8% حيث زادت كل شريحة بمعدل 10 قروش لأول شريحتين عن التعريفة الحالية، بينما شهدت الشريحة الثالثة زيادة قدرها 12 قرشا من صفر وحتى 200 كيلووات وسيكون سعر الكيلووات 77 قرش بنسبة زيادة 18.5%، والشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلووات بـ 106 قرش بزيادة قدرها 10 قروش بنسبة زيادة 10.4%، والشريحة الخامسة من 351 وحتى 650 كيلووات بـ 128 قرش بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 8.5%، ولمن يتعدى استهلاكه 650 كيلووات سيتم محاسبة من بداية الاستهلاك وحتى أقل من ألف كيلووات بـ 128 قرش مع إعادة المستهلك قيمة الدعم الذي حصل عليه من استهلاك الشرائح الأقل خلال نفس الشهر بنسبة زيادة 8.5%، ومن يتعدى استهلاكه ألف كيلووات سيتم محاسبته للكيلووات بـ 145 قرش بنفس سعر التعريفة الحالية.

المصرى اليوم

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