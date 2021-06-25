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ما علاقة الحمى الروماتيزمية بالتهاب الحلق؟ .. الطبيب حسام موافي يجيب ()

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ما علاقة الحمى الروماتيزمية بالتهاب الحلق؟ .. الطبيب حسام موافي يجيب (فيديو) ما علاقة الحمى الروماتيزمية بالتهاب الحلق؟ .. الطبيب حسام موافي يجيب ()

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن سر العلاقة بين الحمي الروماتيزمية والتهاب الحلق.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه حتى الآن لا يعرف أحد عن سر علاقة الحمي الروماتيزمية بالتهاب الحلق وهناك عدد من النظريات في ذلك الأمر.

قال الدكتور حسام موافي، إن ما هو ثابت في مرض الحمي الروماتيزمية علاقته الوثيقة الثابتة مع التهاب الحلق، حيث يدخل الميكروب عبر الحلق ثم الدم والقب والمخ، كاشفا أنه تم الاستمرار بالاقتناع بهذه النظرية لفترة طويلة.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن النظريات الأحدث كشفت أن الميكروب لم يدخل في الدم للمصابين بالحمي الروماتيزمية كما أن الميكروب لم يصل للقلب، وجاء أخر بنظرية مفادها أن الميكروب يستمر في مكانه في الحلق ويقوم ببث سموم تسير في الدم ثم للقب والمفاصل والجلد والمخ.

واستطرد الدكتور حسام موافي الحمي الروماتيزمية تصيب الشخص المصاب بالتهاب في الحلقي أن بعد شفاءه بـ 21 يوما، موضحا أن النظرية السائدة حاليا تؤكد أن ما يحدث أن الميكروب يصل للدم ويؤثر على النسيج الضام في أعضاء الجسم، مما يؤثر في تركيبته ويتحول إلى شكل آخر غريب لا يتعرف عليه الجسم ويبدأ الجهاز المناعي بمحاربة هذا النسيج بعد أن تحول إلى شكل أخر غير الذي كان عليه في جسم الإنسان قبل الإصابة بالميكروب.

المصرى اليوم

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