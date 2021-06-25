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المقاصة يقرر عدم تجديد التعاقد مع «أوتشو»

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المقاصة يقرر عدم تجديد التعاقد مع «أوتشو» المقاصة يقرر عدم تجديد التعاقد مع «أوتشو»

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قرر مسؤولو نادي المقاصة، عدم تجديد التعاقد مع الأوغندي خالد أوتشو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولو نادي مصر المقاصة، قرروا عدم تجديد التعاقد مع خالد أوتشو، والذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري، بناء على طلب محمد عبدالعظيم«عظيمة»، المدير الفني للفريق، لعدم قناعته بمستواه الفني.

وسيكون هذا الموسم، هو الأخير للاعب الأوغندي مع الفريق الفيومي، وأخرج المدير الفني للمقاصة اللاعب من حساباته الفنية في المباريات المقبلة بالدوري.

يذكر أن مصر المقاصة، يستعد لخوض مباراة ، المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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