الشعباني يجهز مفاجاة للأهلى ويؤكد: سأقلب الطاولة فى القاهرة

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يتمسك الترجي التونسي بأمل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته على أرضه (1-0) أمام الأهلي حامل اللقب، لكن يتعين على فريق المدرب معين الشعباني إيجاد حلول هجومية في القاهرة، غدا السبت.

وأكد الشعباني، أن الترجي سيدافع عن فرصه في التأهل وقلب الطاولة في ستاد القاهرة، بعد معالجة أخطاء مباراة ذهاب الدور قبل النهائي.

وفي ظل غياب المهاجم طه ياسين الخنيسي للإيقاف، يبحث الشعباني عن حلول في الخط الأمامي، بعد تراجع مستوى الليبي حمدو الهوني وإخفاق الغاني خالد عبدالباسط في تهديد مرمى بطل مصر، رغم دعم الجماهير في رادس.

ومن المتوقع، أن يدفع المدرب بعلاء المرزوقي، لتنشيط الهجوم ضمن تغييرات محتملة بالتشكيلة.

وسيتعين على الترجي العثور على التوازن بعدم الاندفاع للهجوم، لتعويض التأخر مع تجنب استقبال أهداف، خصوصا في غياب المدافع محمد على اليعقوبي بسبب فيروس كورونا ولاعب الوسط غيلان الشعلالي، بسبب إصابة عضلية.

وينتظر الفائز من الأهلي والترجي، المتأهل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي أو كايزر تشيفز في النهائي.

وتغلب الفريق الجنوب إفريقي (1-0) ذهابا في الدار البيضاء.